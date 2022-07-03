Канцлер Германии отметил, что это обсуждение - непрерывный дипломатический процесс.

Власти Германии обсуждают с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил канцлер Германии.

Также Шольц добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к тому дню, когда в Украине закончится война, а это по его мнению, наступит уже скоро.

"Вполне понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент Владимир Зеленский назвал главную задачу группы, разрабатывающей гарантии безопасности для Украины. По его словам, эти гарантии должны работать длительно и реально, чтобы не было никаких будущих агрессий.

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