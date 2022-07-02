Эти гарантии должны работать долгосрочно и реально, чтобы не было никаких будущих агрессий.

Созданная группа, которую возглавил экс-генсекретарь НАТО, должна разработать формат гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский вечером 128-го дня полномасштабной войны.

Он отметил, что сформировали специальную группу по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"Группу возглавляют Андерс Фог Расмуссен, экс-генсекретарь НАТО (он сегодня прибыл в Киев). Руководитель моего офиса Андрей Ермак также будет с ним работать", - отметил президент.

По его словам, в состав Группы вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира – Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и, конечно, Украины.

"Главная задача Группы – разработать формат гарантий безопасности для нашего государства, которые будут работать длительно и реально, чтобы не было никаких будущих агрессий", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в конце мая глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 июля состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. По его итогам глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в июле. Он подчеркнул, что над гарантиями безопасности будут работать "очень быстро".

Кроме этого Ермак отметил, что Украине нужны гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах. В то же время он признал, что никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственного мощного оборонного потенциала Украины.

По его словам, будущий документ о гарантиях безопасности будет включать три основных блока:

✔️ предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий;

✔️ действия по сдерживанию новой агрессии;

✔️ санкционная политика.

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