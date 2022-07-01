Президент прямо скажет, если будут готовиться переговоры.

В Офисе президента отреагировали на заявления Турции о подготовке переговоров с Россией и Украиной.

Как отметил в эфире марафона FREEДОМ советник главы ОПУ Михаил Подоляк, прозвучавшие сегодня анонсы переговоров турецкой стороны с президентами России и Украины о перевозке зерна, "пока предварительные только разговоры".

Подоляк подчеркнул, что официальных анонсов переговоров с российской стороной не было. Он призвал ориентироваться в этом вопросе только на официальные объявления президента.

"Мне кажется, очень много в последнее время появляется спекулятивных вещей: какие переговоры, на каком направлении будут вестись. Мне кажется, нам надо на 128-й день войны привыкнуть к одному. Все что будет инициировано - будет инициировано президентом Зеленским. Он прямо всегда говорит о том, что будем вести переговоры тут, обсуждать такие-то темы, предложения. … Пока президент Зеленский этого не заявляет. Все остальное - это скорее делается для какого-то внутреннего рынка. Или в случае черноморской акватории… Тут у нас много заявлений делается чтобы показать свое доминирование", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня стало известно, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров между военными делегациями Турции и РФ одобрено проведение четырехсторонней встречи (Турция, Россия, Украина и ООН) для обсуждения вывода судов с зерном из украинских портов.

А 27 июня руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра, который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу зерна.

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