Он заверил, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине, чтобы победить Россию на поле боя.

Войну против России можно выиграть только на поле боя, поэтому Украина должна продолжать получать поддержку от международного сообщества.

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, находясь на саммите НАТО в Мадриде.

Он подчеркнул, что участники саммита пообщались с президентом Владимиром Зеленским и заверили его, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине, чтобы победить Россию на поле боя.

"У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским. Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинский народ, насколько это возможно, чтобы одержать победу на поле боя против российской агрессии", – заявил Де Кро.

Накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о намерении НАТО согласовать пакет поддержки Украины.

LIVE. Aankomst - Arrivée NATO Summit Madrid #WeAreNATOhttps://t.co/rBRpOBdzcy — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) June 29, 2022

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.

Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

Напомним, саммит НАТО запланирован в Мадриде на 28-30 июня.

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