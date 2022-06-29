Войну против России можно выиграть только на поле боя, поэтому Украина должна продолжать получать поддержку от международного сообщества.
Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, находясь на саммите НАТО в Мадриде.
Он подчеркнул, что участники саммита пообщались с президентом Владимиром Зеленским и заверили его, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине, чтобы победить Россию на поле боя.
"У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским. Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинский народ, насколько это возможно, чтобы одержать победу на поле боя против российской агрессии", – заявил Де Кро.
Накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о намерении НАТО согласовать пакет поддержки Украины.
LIVE. Aankomst - Arrivée NATO Summit Madrid #WeAreNATOhttps://t.co/rBRpOBdzcy— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) June 29, 2022
Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.
Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.
Напомним, саммит НАТО запланирован в Мадриде на 28-30 июня.