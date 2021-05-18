Глава МИД сказал, что вопрос Крыма остается открытым и закроется только после восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оккупацию Крыма открытой раной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

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Министр выразил сожаление, что Россия продолжает системно подавлять крымскотатарский народ, запрещает деятельность Меджлиса, вытесняет независимые СМИ из оккупированного Крыма, проводит притеснения по религиозному признаку, лишает крымских татар имущественных и языковых прав, фабрикует уголовные обвинения против них.

"Это действительно происходит, это большая трагедия, но мы не сложим руки и не остановимся до тех пор, пока эти преступления не будут прекращены, пока Россия не выйдет из Крыма и там не будут созданы после возвращения туда украинской власти все возможности для свободного развития и процветания крымского полуострова и крымскотатарского народа", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что этим вопросам будет посвящена работа "Крымской платформы по деоккупации Крыма".

"Поступают новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года. Чем ближе мы к этому мероприятию, - тем большим становится сопротивление Российской Федерации "Крымской платформе", что свидетельствует, что мы на правильном пути, и сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт, - на самом деле он как открытая рана. Он остается открытым, и закроется он только после восстановления суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - сказал Кулеба.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко