При этом, как обратили внимание журналисты, в декларации у депутата практически нет собственной недвижимости.

По информации СМИ, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко с супругой Аллой и их сыном Давидом живут в апартаментах в Царском селе.

Об этом сообщает издание "Страна" и публикует соответствующий документ.

"По документам ясно, что квартирой своего товарища Виталия Ситака (ранее работал шеф-поваром в ресторанах "Сейф", "Велюр", "Ришелье") на 158 кв.м и за 7 552 761 грн Тищенко пользуется бесплатно", - пишет "Страна".

Жилье находится на склонах Днепра, у подножья - Родина-Мать. Рядом Ботанический сад, бизнес-центр, где расположен ресторан Coin, принадлежащий Тищенко.Читайте такжеТищенко назначат главой организации "Слуги народа" на Закарпатье - СМИ

Как отмечает издание, речь идет о жилкомплексе PecherSKY. Это один из немногих высотных домов в элитной местности на Печерске, именуемой Царское село или Зверинец. Тут в основном находятся роскошные частные особняки или малоквартирные дома клубного типа.

"Судя по выписке из реестра прав на недвижимое имущество, апартаменты, где живет семейство Тищенко, расположены на одном из верхних этажей. Из панорамных окон их квартиры открывается вид на деловой центр города. В своем фото-блоге Instagram жена нардепа делилась снимками их семейного гнездышка. Также часто Алла Барановская делает селфи в подъезде и холле ЖК", - рассказали журналисты.

"Рыночная цена квартиры, в которой живет Тищенко, на сегодняшний день порядка 17,7 миллиона гривень", - подытожила "Страна".

При этом, как обратили внимание журналисты, в декларации у депутата практически нет собственной недвижимости: есть небольшая квартира жены, ее же 10 соток в Киеве, отчий дом, нежилые помещения в совладении с бизнес-партнерами.

Новости Украины и мира 18 февраля 2021 года

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Автор: УНИАН