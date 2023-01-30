Для него якобы готовят новую должность в дипломатическом секторе.

Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации. Как отмечает "Украинская правда" со ссылкой на источники, для Гайдая приготовили другую должность.

"В ближайшее время пост председателя ВГА может лишиться Сергей Гайдай из Луганской области, которого хотят отправить послом в Казахстан", - отметил источник.

Источники УП также добавляют, что глава Офиса президента Андрей Ермак и новоназначенный заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОВА. Найти кандидатов на вакантные места довольно непросто. Желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области не много, поскольку эти регионы лежат именно на направлениях потенциального нового наступления российской армии.

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Напомним, что Сергей Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию с 25 октября 2019 года.

Кадровые изменения в госсекторе

Год в Украине начался рядом кадровых решений. 24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций. Среди них главы Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской ОВА.

При этом уже экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Кроме того, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода написал заявление об увольнении.

23 января Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ранее его задержали при получении взятки в размере $400 тыс.

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