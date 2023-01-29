На оккупированной части Луганской области российские захватчики выгоняют из домов жителей прифронтовых населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона. "Людей вокруг фронта, села или уже и населенные пункты - Кременная, Рубежное, их уже начинают оккупанты выгонять. Отправляют их куда-то, без предложений нового жилья - просто их выгоняют", - сказал он.
По словам Гайдая, российские захватчики закрывают города на въезд и выезд. "Они очень боятся того, что где-то кто-то из местных будет помогать ВСУ и Силам обороны в целом - говорить и давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Поэтому сейчас усиливаются такие карательные и репрессивные меры, всех в основном начинают выгонять вглубь оккупированной Луганской области", - подчеркнул Гайдай.
Также он оценил возможность нового наступления оккупантов в Луганской области. "Пока говорить рано по поводу того, что уже у них готов такой ударный крепкий кулак. Но резервы подвозят постоянно - как технику, так и личный состав. Я думаю, что основные силы этих новомобилизованных (россиян - УНИАН) как раз в феврале закончат свое обучение... и тогда уже смогут их огромным количеством привезти на Луганщину. Все буду зависеть от того, что будет происходить с деоккупацией на тот момент, когда привезут те дополнительные резервы. Потому что пока что на Луганщине с Харьковского направления ситуация тяжелая, но полностью контролируемая, и шаг за шагом, метр за метром, все же наши силы обороны продвигаются вперед",- подчеркнул Гайдай.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что решающим временем в войне будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое российское наступление.
По его словам, основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.
Также сегодня, 29 января, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кременной и Сватово в Луганской области.