Жителей прифронтовых населенных пунктов выгоняют из домов.

На оккупированной части Луганской области российские захватчики выгоняют из домов жителей прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона. "Людей вокруг фронта, села или уже и населенные пункты - Кременная, Рубежное, их уже начинают оккупанты выгонять. Отправляют их куда-то, без предложений нового жилья - просто их выгоняют", - сказал он.

По словам Гайдая, российские захватчики закрывают города на въезд и выезд. "Они очень боятся того, что где-то кто-то из местных будет помогать ВСУ и Силам обороны в целом - говорить и давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Поэтому сейчас усиливаются такие карательные и репрессивные меры, всех в основном начинают выгонять вглубь оккупированной Луганской области", - подчеркнул Гайдай.

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Также он оценил возможность нового наступления оккупантов в Луганской области. "Пока говорить рано по поводу того, что уже у них готов такой ударный крепкий кулак. Но резервы подвозят постоянно - как технику, так и личный состав. Я думаю, что основные силы этих новомобилизованных (россиян - УНИАН) как раз в феврале закончат свое обучение... и тогда уже смогут их огромным количеством привезти на Луганщину. Все буду зависеть от того, что будет происходить с деоккупацией на тот момент, когда привезут те дополнительные резервы. Потому что пока что на Луганщине с Харьковского направления ситуация тяжелая, но полностью контролируемая, и шаг за шагом, метр за метром, все же наши силы обороны продвигаются вперед",- подчеркнул Гайдай.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что решающим временем в войне будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое российское наступление.

По его словам, основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

Также сегодня, 29 января, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кременной и Сватово в Луганской области.

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