Вячеслав Негода поблагодарил коллег за работу.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода написал заявление об увольнении.

"У каждого важного дела - свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали преграды, чтобы изменить/улучшить жизнь в громадах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-то отчеты", - написал Негода в Facebook.

"Хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по вопросам комплекса реформ, которые мы кратко называем - децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне", - добавил он.

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21 января правоохранители задержали заместителя министра развития громад и территорий Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки. Деньги он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. 22 января Лозинского уволили с должности.

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