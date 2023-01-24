Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса президента.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в соответствующем указе № 42/2023, опубликованном на сайте главы государства.

Напомним, во время вечернего обращения 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в министерствах, структурах центральной и региональной властей, а также в правоохранительной системе. Он отметил, что часть из этих кадровых решений уже сегодня, а часть будет завтра". В то же время глава государства не уточнил, о каких именно должностных лицах идет речь.

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Увольнение Кирилла Тимошенко из Офиса президента и назначение Алексея Кулебы- что стоит знать

23 января стало известно, что заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Он занимал должность в ОПУ с мая 2019 года. 24 января Зеленский уволил его с должности.

В феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу председателем Киевской областной государственной администрации. Он занимал эту должность до марта. В течение марта-мая эту должность занимал Александр Павлюк. Затем Кулеба снова возглавил областную администрацию.

Кулеба занимал должность главы администрации до 24 января 2023 года, когда Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОГА, включительно с ним, а впоследствии президент подписал соответствующие указы об их увольнении.

Ранее Кулеба занимал должность первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Также работал директором департамента городского благоустройства.

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