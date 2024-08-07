Накануне стало известно, что Гаспар Ноэ посетил Россию по приглашению представителей путинского режима.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "очень странной" позицию французского режиссера Гаспара Ноэ, который полетел в Москву по приглашению представителей путинского режима. Об этом говорится в Telegram Ермака.

"Очень странная позиция французского режиссера Гаспара Ноэ. Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон. Как можно приезжать в Россию, которая похищает и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев ежедневно, и развлекаться по приглашению российского режима? Зачем?", - написал он.

Ермак подчеркнул важность того, что Россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас. "Нельзя давать ни одного шанса агрессору", - отметил он.

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Гаспар Ноэ в Москве - что известно

На днях стало известно, что французский и аргентинский кинорежиссер и сценарист Гаспар Ноэ находится в Москве. Об этом свидетельствовали многочисленные фотографии и сообщения российских телеграмм-каналов. Одно из изданий опубликовало его фотографии на Красной площади и информировало, что режиссер приехал для участия в частности в "закрытом мероприятии".

Сам Ноэ визит в Москву не комментирует. В то же время в сетях появились фото Ноэ из московских ночных клубов.

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