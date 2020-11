Что в кино с 26 ноября: украинская киносенсация, голливудские звезды первой величины и Гаспар Ноэ для киногурманов

Из-за карантина выходного дня украинские кинотеатры переживают нелегкие времена, из последних сил пытаясь заманить зрителя в кинозалы хотя бы по будним дням. Дошло даже до разговоров, что многие кинотеатры могут не пережить новые карантинные ограничения. Так что если хотим их поддержать, самое время выбраться вечерком после работы в кино на свежую премьеру. А их на этой неделе хватает – комедии, ужасы, триллеры, артхаус и один нашумевший украинский фильм. Причем некоторые новинки недели собрали голливудских звезд первой величины. Подробнее о премьерах 26 ноября читайте в обзоре УНИАН.

Документальная лента Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин» рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Обыденность многих гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четырех детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут героифильма , не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, семья остается очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети проводят дни за увлечениями, играют на различных музыкальных инструментах и даже снимают сами фильмы о своей жизни во время войны. Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

Для украинского режиссера Ирины Цилык, которая до этого была известна как автор нескольких сборников поэзии, прозы и детских изданий, это была дебютная киноработа. И сразу она привлекла немалый интерес кинокритиков. В январе 2020 года лента первой из фильмов украинских режиссеров была представлена на американском фестивале независимого кино «Сандэнс», где Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру. Также фильм был отобран в конкурсную программу «Generation» юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля. За 2020 год фильм получил еще несколько наград и номинаций престижных европейских кинофестивалей, а также боролся за право представить Украину на следующей церемонии «Оскар» (однако уступила «Атлантиде»).

На этой неделе в украинский прокат выходит новый комедийный боевик с одной из лучших американских комедианток современности Мелиссой Маккарти («Девичник в Вегасе», «Копы в юбках», «Шпион», «Охотники за привидениями»). На самом деле, на счету этой яркой и запоминающейся актрисы также немало достойных драматических работ («Сможете ли вы меня простить?», «Адская кухня»). И множество престижных наград и номинаций, в том числе дважды на «Оскар».

На этот раз она перевоплотится в Кэрол Питерс, с которой никогда не случалось ничего экстраординарного. Поэтому когда дома с ней начал разговаривать телевизор, телефон и микроволновка, Кэрол показалось, что это розыгрыш. Или что она понемногу сходит с ума. На самом деле, первый в мире Суперинтеллект решил понаблюдать за попытками Кэрол помириться с бывшим, чтобы лучше понять человеческую природу. Вскоре всемогущий искусственный интеллект начинает управлять жизнью женщины и вынашивает зловещий план – захватить мир. Теперь Кэрол Питерс – последний шанс человечества перед тем, как суперинтеллект может решить покончить с ним.

Еще одна ожидаемая премьера с голливудскими звездами первой величины – научно-фантастический фильм ужасов «Грань времени». В центре сюжета – двое парамедиков из Нового Орлеана, чья жизнь разрушится после того, как они столкнулись с рядом ужасных смертей, связанных с дизайнерским наркотиком с причудливыми потусторонними эффектами. Главные роли в картине исполнили звезда трилогии «50 оттенков серого» Джейми Дорнан и исполнитель роли Сокола в киновселенной Marvel Энтони Маки.

Драматический триллер «Дримленд» перенесет зрителей в США периода Великой депрессии. Ферма семьи юного Юджина Эванса находится на грани закрытия. Парень решает взяться за поимку опасной грабительницы банков, за чью голову обещают внушительное вознаграждение. Однако, как и полагается по законам жанра, все идет совершенно не так, как планировалось.

Главную героиню на экране воплотила потрясающая Марго Робби («Тоня против всех», «Скандал», «Хищные птицы», «Две королевы», «Однажды в Голливуде»), на счету которой к 30 годам уже под сотню номинаций на всевозможные кинонаграды, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Главная мужская роль в ленте досталась молодому британскому актеру Финну Коулу, известному по роли Майкла Грея в культовом телесериале «Острые козырьки».

И хорошие новости для киногурманов. На этой недели в избранных украинских кинотеатрах начнут показы новой работы скандального французского режиссера Гаспара Ноэ, каждый новый фильм которого не оставляет равнодушным ни кинокритиков, ни киноманов. Будь то «Необратимость» с шокирующими сценами жестокости, будь то сложная психоделическая драма «Вход в пустоту», будь то «Любовь» на грани порно, будь то визуально чарующий «Экстаз».

На этот раз зрителя ждет целая ода искусству кино, моде и современной музыке. Это гипнотическое путешествие продолжительностью в один съемочный день среди причудливых декораций с участием любимых актрис Ноэ – Шарлотты Генсбур («Нимфоманка», «Джеки в царстве женщин», «Наука сна», «Антихрист») и Беатрис Даль («Ночь на Земле», «Встречи после полуночи», «Наш рай»), которые встречаются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.

Эта работа Гаспара Ноэ могла так и остаться хорошим фэшн-фильмом на 15 минут, снятым по заказу Saint Laurent – именно бренд спродюсировал «Вечный свет». Но во время съемочного процесса Ноэ решил развить сценарий и добавить хронометраж. На выходе он получил 50-минутную ленту, которая была представлена ​​во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2019. По своей структуре он имеет немало ссылок на его предыдущую ленту «Экстаз» – все начинается с непринужденной беседы, а заканчивается трагедией. Вот Генсбур и Даль у камина обсуждают провальные проекты и неудачные романы, а уже через несколько минут Ноэ дает понять – ничем хорошим это не закончится.

Еще одна документальная лента среди новинок кинопроката понравится тем, кто очень уже соскучился по путешествиям. Матера – старинный пещерный город, известный во всем мире историческими кварталами Саси, раскинувшихся в ущелье Гравина Ди Матера. Гулять по его улочкам – это как еще раз пережить давно забытое прошлое. Город строился прямо в пещерах в разное время и разными цивилизациями, начиная с неолита. Матера – это центр ремесленных традиций и гастрономической культуры, культурный центр Европы 2019 года. Сегодня это древний город находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, гордо занимая первое место во всех возможных путеводителях. Лента расскажет нам историю города, где тысячелетние традиции, наука и технологии существуют бок о бок и гармонично дополняют друг друга, создавая настоящий «мост времени» между прошлым и будущим.

Любителей пощекотать нервишки на этой неделе может заинтересовать новый драматический триллер «Ад по соседству». В центре сюжета – молодая девушка Сара, которая рассорившись с отцом после смерти матери пытается начать самостоятельную жизнь. Она находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Ее новые соседи – все сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

