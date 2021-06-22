Фукс отметил, что у него было гражданство РФ, но он никогда не выходил из украинского гражданства.

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что он никогда не выходил из украинского гражданства, закончил процедуру выхода из гражданства РФ ещё в 2017 году и никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената.

Об этом он написал в своем в Телеграмм-канале.

"Давайте поговорим о том, какой я "русский гражданин. Аннексия Крыма и агрессия РФ на Донбассе стали поворотной точкой в жизни многих людей. В том числе моей", – отметил он.

Я родился и жил в Харькове. Долгое время вел бизнес в РФ. У меня было гражданство РФ. Но я никогда не выходил из украинского гражданства.

Как и никогда не переставал помогать родному городу в качестве мецената. Мы реализовали много важных проектов, которыми я горжусь.

В 2015-м году я получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура длительная, закончилась в 2017-м. Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ.

В 2018-м РФ ввела против 322 украинских политиков и бизнесменов санкции. В том числе против меня".

"Пропагандистские СМИ РФ время от времени пишут об украинце Фуксе, а силовой аппарат РФ заводит уголовные дела по вымышленным поводам. Для меня это давно стало рутиной" - отметил Павел Фукс.

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Автор: Иван Бойко