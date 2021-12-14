Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко перебросил кассовый аппарат над головами людей.

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко забросил в сессионный зал парламента кассовый аппарат, у него возник конфликт с сотрудниками Управления государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат немного потолкался с охранниками, которые помешали ему войти в сессионный зал с кассовым аппаратом, и перебросил аппарат через охранников в сессионный зал.

Впоследствии депутат в комментарии журналистам, отвечая на вопросы УНИАН, пояснил, что он выходил на улицу к собравшимся перед парламентом митингующим, которые "борются против введения РРО" (регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей – УНИАН).

"Они передали мне кассовый аппарат, который просили, как символ, передать руководству фракции "Слуга народа"... Я его нес в зал, но почему-то меня остановила охрана и начала объяснять, что я не имею права этого сделать. Во-первых, это не оружие, а запрещено проносить оружие. С другой стороны, я привык выполнять свои обещания: если я людям пообещал, что я это сделаю - я сделаю", - сказал Николаенко.

Он рассказал, что передал кассовый аппарат депутату от "СН", председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву.

На замечание корреспондента УНИАН, что он все-таки столкнулся с сотрудниками УГО, Николаенко сказал, что они "нарушали закон".

Также на вопрос, не пострадал ли кто-либо из-за того, что он бросил кассовый аппарат в сессионный зал, Николаенко заверил, что пострадавших нет.

"Там его поймал мой однофракционник Волынец. Все хорошо. Я люблю баскетбол, у меня это хорошо получилось", - сказал парламентарий.

Что предшествовало

1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская