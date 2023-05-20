Там заявили, что для США главным принципом остается действовать так, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Главный принцип президента США Джо Байдена заключается в полной поддержке Украины, но при этом для страны самым важным остается действовать так, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на саммите лидеров стран "Группы семи" в Хиросиме, передает Голос Америки. Заявление прозвучало на фоне решения США присоединиться к международной коалиции по тренировке украинских пилотов на истребителях F-16 и последующей их передаче ВСУ.

Салливан также отметил, что президент США Джо Байден уже сообщил своим коллегам из G7 об этом решении.

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Салливан отметил, что вместе с союзниками США сосредоточились на обеспечении Украины оружием и обучением, необходимыми для контрнаступления этой весной и летом. "Мы выполнили то, что обещали, дали Украине, то, что ей нужно – на основе тесных консультаций между нашими и их военными", – заявил Салливан.

А сейчас, по его словам, союзники перешли к обсуждениям по совершенствованию украинских ВВС как части долгосрочного обязательства западных стран по самообороне Украины. Когда Украине будут поставлены самолеты, кто их будет доставлять и сколько – это решится в ближайшие месяцы, уточнил Салливан.

Он отметил, что в самолетах F-16 до сих пор Украина не нуждалась, но через несколько месяцев они станут уместными для борьбы: "Мы достигли момента, когда пришло время взглянуть в будущее и сказать, что Украине понадобится как часть будущей силы, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии".

Первым шагом на этом пути станет обучение, а затем работа с союзниками, партнерами и самими украинцами, чтобы определить, как будут поставляться самолеты.

Салливан подчеркнул, что США не поддерживают атаки ВСУ на российскую территорию, что касается и предоставления истребителей. "Украинцы постоянно заявляли, что готовы выполнить это условие, и мы видели, как они придерживались его, когда получали западное вооружение", - отметил чиновник.

F-16 для Украины

После многих месяцев переговоров США и союзники решили предоставить Украине истребители F-16. К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", уже к ним присоединились Нидерланды, Дания и Бельгия.

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