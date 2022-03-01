Мы должны смотреть в будущее вместе, говорит президент ЕП.

Президент Европейского Парламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время своего выступления на внеочередном заседании Европарламента.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что сегодня в Европейском парламенте планируют принять резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.

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