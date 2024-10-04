Сообщается, что сразу Министерством был инициирован аудит деятельности компании.

Кабинет министров Украины передал "Спецтехноэкспорт" под управление Министерства обороны, инициирован аудит деятельности компании.

Как отмечается в сообщении на сайте Минобороны, сегодня, 4 октября, правительство приняло решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия Государственной компании "Укрспецэкспорт" - Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" - в сферу управления Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, Минобороны инициировало проведение аудита деятельности "Спецтехноэкспорта".

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"Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета", - говорится в сообщении.

В МОУ рассказали, что среди основных проблем - непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита.

"Это первая попытка проверки деятельности "Спецтехноэкспорта" со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от "Укроборонпрома" в сферу Главного управления разведки Минобороны", - отметили в министерстве.

Так, сейчас, добавили в МОУ, аудит продолжается, и окончательную оценку деятельности компании можно будет предоставить после его завершения.

В Министерстве также сообщили, что в рамках их дальнейших реформ планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов.

Изменения в Минобороны

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в МОУ проводится реформа системы оборонных закупок, в рамках которой "Спецтехноэкспорт" переходит от Главного управления разведки МОУ в Минобороны.

"Поставил задачу - довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО", - сказал он и добавил, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур.

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