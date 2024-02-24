Она отметила, что нарративы о том, что о поставки оружия продлевают войну, играют только на руку Путину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что западные страны препятствуют переговорам Украины с РФ.

Министр в колонке для Bild отметила, что Запад уже два года "неустанно работает" над миром в Украине, а "тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку" президенту России Владимиру Путину.

"Это ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров. Факт в том, уже 731 день мы вместе с международными партнерами неустанно работаем над тем, чтобы в Украине, наконец, наступил мир", - заявила немецкий министр.

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В связи с этим Бербок напомнила, о диалоге в Стамбуле весной 2022 года, когда "Украина готова была пойти на уступки" на основании того, "чтобы РФ вывела войска". "Нет такого человека в Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась. И мы делаем все для того, чтобы эта надежда сбылась", - подчеркнула министр.