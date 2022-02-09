Об этом сказал Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла, что Запад единственный в решимости ввести жесткие санкции, если Россия совершит вторжение в Украину, но он добавил, что ситуация остается напряженной.

Как сообщает Reuters, об этом Шольц сказал после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Еще слишком рано говорить, что проблемы урегулированы. Они являются очень серьезными и будут оставаться еще некоторое время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - заявил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые были очень хорошо подготовлены.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил международным партнерам воплотить трехуровневый пакет сдерживания Российской Федерации, который среди прочего предусматривает экономическое сдерживание благодаря санкциям.

7 февраля федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что страны Запада готовы понести экономические потери после введения санкций против РФ, если она решит осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

8 февраля Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что новые ограничительные меры против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины будут болезненными для всех стран, но Австрия их поддержит.

Сегодня, 9 февраля, в Киеве на совместном брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявили, что болезненные санкции против РФ уже готовы, но есть шансы за дипломатию урегулировать кризис, вызванный накоплением войск РФ.