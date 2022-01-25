В то же время британский премьер заверил, что считает возможным решение проблем с Россией посредством диалога, и выразил готовность продолжить контакты с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин должен понимать, что в случае нового нападения на Украину, Москву ожидают жесткие санкции.

Об этом Джонсон заявил, выступая в британском парламенте, сообщает Радио Свобода.

"Если президент Путин изберет путь кровопролития и разрушения, он должен осознать, что это будет и трагически, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он сможет легко забрать какую-нибудь меньшую часть Украины, отрезать кусок, потому что сопротивление будет ожесточенным… И, если Россия пойдет по этому пути, многие сыновья русских матерей не вернутся домой. И ответ международного сообщества будет таким же, и боль, которая будет причинена российской экономике, будет такой же", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что украинцы имеют полное моральное и юридическое право защищать свою страну.

"Считаю, что их сопротивление будет настойчивым и упорным, а кровопролитие будет сравнимым с первой войной в Чечне или Боснии, или любым другим конфликтом, который пережила Европа с 1945 года. От такой катастрофы никто не выиграет", – подчеркнул Джонсон.

В то же время британский премьер заверил, что считает возможным решение проблем с Россией посредством диалога, и выразил готовность продолжить контакты с Путиным.

"Я считаю, что все опасения России еще можно развеять, и мы сможем найти путь к взаимной безопасности с помощью терпеливой и принципиальной дипломатии, при условии, что президент Путин избежит ловушек начала страшной войны, которая, по моему мнению, заслужит осуждение истории", – заявил глава правительства Британии.

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