В то же время британский премьер считает, что война не является неизбежной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия имеет план молниеносной войны на территории Украины. Он назвал ситуацию "довольно мрачной".

Об этом пишет BBC.

"Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства добавил, что ситуация "довольно мрачная", но война не является неизбежной. Великобритания возглавляет создания пакета экономических санкций против России и поставляет Украине оборонительное оружие.

Читайте такжеДжонсон предрек России "новую Чечню" в случае вторжения в УкраинуРанее Джонсон уже высказывался по этому поводу, заявляя, что возможное вторжение России в Украину станет "катастрофой для всего мира".

Также сообщалось, что Британия готовится отправить сотни военных к соседям Украины из-за угрозы РФ.

А в МИД Британии раскрыли планы Кремля по оккупационной администрации после вторжения в Украину.

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

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