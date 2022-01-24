По словам британского премьера, вторжения еще можно избежать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное вторжение России в Украину станет "новой Чечней" для РФ.

Его заявление приводит Reuters.

"Нам необходимо передать послание о том, что для России вторжение в Украину будет болезненной, насильственной и кровавой кампанией. Также очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть "новая Чечня", – отметил Джонсон.

При этом он добавил, что "вторжения еще можно избежать", если "возобладает здравый смысл".

По словам Джонсона, действительно британская разведка располагает "мрачными" данными относительно планов России по вторжению, но его нельзя считать "неизбежным".

Читайте такжеНАТО перебрасывает истребители и корабли в Восточную Европу из-за РФРанее Джонсон уже высказывался по этому поводу, заявляя, что возможное вторжение России в Украину станет "катастрофой для всего мира".

Также сообщалось, что Британия готовится отправить сотни военных к соседям Украины из-за угрозы РФ.

А в МИД Британии раскрыли планы Кремля по оккупационной администрации после вторжения в Украину.

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

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