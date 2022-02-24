Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель скоординировали дальнейшие шаги Украины и ЕС по прекращению агрессии России.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что ЕС в течение суток введет жесткие санкции против РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, Кулеба и Боррель скоординировали дальнейшие шаги Украины и ЕС для прекращения агрессии России.

Глава украинской дипломатии призвал ЕС немедленно ввести санкции против Москвы, чтобы остановить вторжение российских войск на украинскую землю.

В свою очередь высокий представитель заверил министра, что жесткие санкции ЕС против России будут введены в течение суток.

Кулеба также призвал Борреля предоставить Украине европейскую перспективу.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.