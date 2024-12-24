Погибший, приветствуя своего друга, отмечает, что находится на территории РФ.

Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине и у одного из убитых был трофейный блокнот, записи из которого сейчас расшифровываются. Об этом сообщили ССО в Telegram.

При этом отмечают, что в записной книжке, убитый Гёнг Хонг Джонг, который воевал против украинцев, поздравляет другого солдата с днем рождения. "Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мёнга (возможно Йонга) с днем рождения и желаю здоровья", - сказано в записи, которая датирована 9 декабря 2024 года.

В ССО отмечают, что это тот случай, когда вместо вечеринки есть "автомат и окоп на чужой земле, а свечи на торте заменили на украинский свинец калибра 5.56".

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При этом называют заметки северокорейского военного "Записями рядового Джонга".

"Это первая расшифрованная запись из трофейной записной книжки. И пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга. Продолжение следует", - сказано в сообщении ССО.

Солдаты КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, на стороне России воюют около 11 тысяч военных КНДР, которые относятся к элитному спецподразделению, при этом они несут тяжелые потери.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по предварительным данным количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине может превышать 3 тыс.человек.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, войска, которые развернула Северная Корея в Курской области, относятся к корпусу спецназначения "Шторм". Это одни из самых хорошо подготовленных и наиболее сильно индоктринированных военных КНДР. Но они плохо подготовлены к атакам беспилотников и незнакомой местности вдали от своей изолированной родины.

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