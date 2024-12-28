По данным Белого дома, только за последнюю неделю Северная Корея потеряла на войне против Украины 1000 военных убитыми и ранеными.

Среди воюющих на стороне России против Украины солдат КНДР зафиксированы значительные потери, а также случаи самоубийств. Об этом рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов.

"Солдаты убивают себя, а не сдаются в плен украинским войскам, вероятно, из-за страха репрессий против своих семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен", - отметил боец.

Также он напомнил, что, по данным Белого дома, только за последнюю неделю Северная Корея потеряла на развязанной РФ войне 1000 военных убитыми и ранеными.

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Солдаты КНДР участвуют в войне против Украины

Напомним, ранее сообщалось, что первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. По данным разведки Южной Кореи, это произошло в пятницу, 27 декабря.

Также стало известно, что солдатам КНДР поручили ловить дроны "на живца".

"Для противника, который не считает своих военных, в том числе и из Северной Кореи, которые ничего не стоят с точки зрения ценности их жизни, это приемлемая тактика. На каких-то отрезках она дает свой положительный результат", - рассказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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