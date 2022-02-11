Глава ОП отметил, что стороны демонстрируют приверженность к режиму прекращения огня.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что процесс работы "нормандского формата" разблокирован и продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Харькове.

"Я несколько часов назад вернулся из Берлина, где проходила очередная встреча политических советников "нормандского формата"... Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить о том, что процесс работы "нормандского формата" - он разблокирован, он продолжается. Я думаю, эти встречи будут происходить в очень таком частом режиме", - отметил Ермак.

Кроме того, он отметил, что было зафиксировано "абсолютно безусловное поддержание" всеми сторонами участников "нормандского формата" относительно приверженности к режиму прекращения огня".

"Я думаю, что это очень важно. И вы отмечаете, что, например, на прошлой неделе мы имели, к счастью, несколько дней практически с нулевыми нарушениями режима прекращения огня. А это означает сохраненные жизни и здоровье наших воинов", - подчеркнул руководитель ОП.

Также, добавил Ермак, была достигнута договоренность об активизации работы в Трехсторонней контактной группе, которая "в последнее время не давала практически никаких результатов".

"Мы надеемся, что она перейдет в таких важных вопросов гуманитарных составляющих, как обмен пленными, открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже больше года готовы к такому открытию", - сказал он.

По словам руководителя Офиса президента, самым главным является то, что переговорный процесс происходит и продолжается.

"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов. Так будет происходить и в дальнейшем. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Перед тем встреча политических советников состоялась 26 января в Париже.

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