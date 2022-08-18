Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры смогут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Турция - наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры смогут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой проработают механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Украина и Турция: Что известно о визите Эрдогана

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Львове. Во Львов также прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, с которым у президентов были запланированы трехсторонние переговоры. Тогда сообщалось, что на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно сделать для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем. Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского и Эрдогана происходила во Дворце Потоцких, она проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут.