Западные обозреватели склоняются к тому, что поддерживая Украину Эрдоган рискует осложнить и без того непростые отношения с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас балансирует между поддержкой Украины и осложнением отношений с Россией.

Так западные журналисты прокомментировали предложение турецкого президента Эрдогана стать посредником в решении конфликта между Украиной и Россией, передает Голос Америки.

Во время визита в Киев президент Турции выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая Крым, и предложил свое участие для урегулирования напряжения между Киевом и Москвой.

"На переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – сказал глава турецкого государства после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что предпочитает "снизить напряжение, а не добавлять масла в огонь" в сложившейся ситуации.

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"Президент Эрдоган мастерски балансирует, посещая Киев", - написала в Twitter Лора Пител, корреспондент Financial Times в Турции. - "Турция неоднократно выступала против российского вторжения и поставляла украинским военным ударные дроны. Но Владимир Путин имеет значительные рычаги влияния на Анкару".

"Решение Эрдогана вооружать Украину и дипломатически поддерживать ее становится еще одним затрудняющим фактором в этом сочетании сотрудничества и конфликта с Россией", - отметил в статье для The New York Times журналист Эндрю Креймер.

Президент Эрдоган, как отмечается в статье, "балансирует между поддержкой Украины и подрывом сложных отношений с Россией".

Между тем, пока ни Киев, ни Москва не согласились на предложение турецкого лидера.

"Очевидно, что Путин не согласится на Эрдогана в роли посредника. Не в вопросе Украины. И Анкара это понимает. Но Турция не может позволить российское присутствие вдоль всего украинского побережья", - отметил Twitter журналист Руслан Трад.

В Госдепартаменте США сдержанно прокомментировали визит в Украину президента Турции. "Турция является надежным союзником НАТО", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс. - "Мы безусловно поддерживаем любые усилия члена НАТО или любой страны мира показать свою солидарность с Украиной".

Как сообщал УНИАН, президенты Украины и Турции подписали, среди прочих, соглашение о строительстве в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar, которые будут иметь украинские двигатели. Кроме того, в Украине планируется создание учебного центра, который будет готовить летчиков по управлению беспилотными дронами разных категорий.

Перед этим Турция продала Украине партию "Байрактаров", на что Россия отреагировала острой критикой. В свою очередь спикер турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что соглашения Турции с Украиной не направлены на Россию и не будут отменены в угоду Кремлю.

"Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. И Россия является первой, кому об этом хорошо известно", - сказал тогда спикер Эрдогана.

Кроме этого, пресс-секретарь президента Турции в комментарии Bloomberg сообщил, что Эрдоган после визита в Украину вероятно будет принимать в Анкаре президента России Владимира Путина, но дата встречи еще не утверждена.

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