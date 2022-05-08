Сегодня, 8 мая, Украину посетила первая леди США Джилл Байден.
Джилл Байден посетила с визитом Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.
"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", – говорится в сообщении.
Из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировался.
Символично визит первой леди США в Украину состоялся в День матери. В сопровождении Елены Зеленской Джилл Байден посетила школу, в которой размещены переселенцы.
"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода, поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишнее Немецкое", – отметили в Закарпатском облсовете.
На данный момент Джилл Байден уже покинула Украину.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
7 мая 2022 года президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал пакет военной помощи Украине. Наши защитники получат дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
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