Из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировался.

Сегодня, 8 мая, Украину посетила первая леди США Джилл Байден.

Джилл Байден посетила с визитом Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.

"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", – говорится в сообщении.

Из соображений безопасности визит Джилл Байден в Украину не анонсировался.

Символично визит первой леди США в Украину состоялся в День матери. В сопровождении Елены Зеленской Джилл Байден посетила школу, в которой размещены переселенцы.

"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США. Помимо посещения Ужгорода, поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишнее Немецкое", – отметили в Закарпатском облсовете.

На данный момент Джилл Байден уже покинула Украину.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

7 мая 2022 года президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал пакет военной помощи Украине. Наши защитники получат дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

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