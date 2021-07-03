Матери Онищенко Инессе Кадыровой инкриминировали пять уголовных статей.

Бывший народный депутат Александр Онищенко сообщил о смерти матери Инессы Кадыровой, которая была одним из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 3 июля.

"Я потерял самого близкого мне человека. Скончалась моя мама. Пусть душа ее упокоится с миром", – отметил Онищенко.

Что известно о матери Александра Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро объявило Кадырову в розыск в 2016 году. Ей инкриминировали пять уголовных статей: создание преступной организации, совершение преступления по сговору, завладение и растрата имущества, создание фиктивного предпринимательства и отмывание денег в особо крупных размерах. Женщине грозило до 15 лет тюрьмы.

Кадырову задержали 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь", ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На суде она заявила, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа, я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", – сказала она.

1 августа 2019 года мать Онищенко отпустили под личное обязательство.

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"Газовая схема" Онищенко

По данным НАБУ, Онищенко с приспешниками продавали газ госпредприятию "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству более 1,613 млрд грн ущерба.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал решения об экстрадиции в Украину. Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину. При этом ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

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Автор: Денис Прядко