Он рассказал, что может побудить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.

Россия и Украина истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года.

Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет The Hill. "Ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", - сказал он.

По словам Ставридиса, несмотря на то, что обе страны сталкиваются с проблемами, скорее всего, они все равно отложат любое потенциальное соглашение.

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При этом военный высказал мнение, что война между Украиной и РФ закончится "как Корейская война, а это означает, что, вероятно, россияне будут контролировать некоторую часть Украины, Крым, сухопутный мост в Россию".

"С другой стороны, Украина вступает в НАТО. Думаю, что в этом году контуры этой договоренности, возможно, станут более ясными", - допустил военный.

Издание напомнило, что в прошлом месяце Ставридис призвал к увеличению помощи Украине. "Это очень опасная ситуация, и настоящие действия здесь фактически не в Киеве. Настоящие действия происходят в Вашингтоне. Мы должны оказать военную поддержку Украине. Их дело справедливое", - заявил тогда Ставридис.

Возможные переговоры РФ и Украины

14 января глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис сделал публичное заявление о том, что Россия должна принимать участие в переговорах о прекращении войны в Украине, ведь Формула мира Киева является лишь "фундаментом". Также Кассис заявил о необходимости привлечения Китая к переговорам о мире в Украине.

А 15 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян.

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