Китай не был представлен на встрече советников по национальной безопасности по Формуле мира 14 января.

Китай должен участвовать в усилиях по прекращению развязанной Россией войны против Украины, заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис 14 января на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по Формуле мира перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.

"Китай играет значительную роль. Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе", - заявил он, передает Reuters.

Указанная встреча более 80 официальных лиц является четвертой подобной, организованной Украиной. По словам Кассиса, она должна проложить путь к переговорам между Москвой и Киевом о прекращении войны, пока ни одна из сторон не готова идти на уступки:

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"Мир украинскому народу срочно необходим... Мы должны сделать все, чтобы положить конец этой войне".

Кассис добавил, страны, которые вели диалог с Россией, такие как Бразилия, Индия и Южная Африка, были вовлечены в дискуссии в Давосе и могли сыграть важную роль. А вот Китай на указанной встрече представлен не был.

Переговоры с РФ - актуальное

Напомним, в СМИ появились сообщения о проведении "тайной встречи" США и союзников с Украиной относительно мирного плана, где Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения переговоров с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия активно вкладывается в военное производство, а также увеличит армию 2,5 – 3,5 миллиона. В случае замораживания войны, РФ использует полученный опыт и станет втрое мощнее.

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