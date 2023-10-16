Отмечается, что у Вашингтона нет оружия, чтобы противостоять Пекину в войне.

Китай не будет вторгаться на Тайвань, а ВМС США не будут вступать в бой с китайскими войсками в обозримом будущем. Это афера, смысл которой в том, чтобы скрыть некомпетентность и коррупцию, из-за которых Пентагон тратит триллионы на устаревшие вооружения.

Заместитель редактора Asia Times и вашингтонский научный сотрудник Клэрмонтского института США Дэвид П. Голдман в своей колонке для Newsweek написал, что США потеряли Южно-Китайское море много лет назад.

"Мы находимся примерно в том же положении, что и Британия в Сингапуре в конце 1941 года, только, в отличие от безмозглых британцев, мы это знаем. Просто мы не можем этого признать. Министерство обороны США с 2012 года - когда я консультировал покойного Эндрю Маршалла в Управлении по оценке чистых активов - знает, что китайские ракеты класса "поверхность-поверхность" (STS) могут уничтожить американские авианосцы или любой другой военный объект, не находящийся под водой. До недавнего времени американские военные не признавали этого в официальных оценках", - говорится в статье.

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В отличие от администрации Рейгана, которая сделала противоракетную оборону одним из приоритетов, Вашингтон мало что делает для противодействия грозному потенциалу Китая. США не могут испытать средства защиты от гиперзвуковых ракет, потому что не могут даже запустить гиперзвуковую ракету. В марте этого года компания Lockheed свернула свою флагманскую гиперзвуковую программу.

Китай не испытывает никакого давления, чтобы предпринять военные действия. С военной точки зрения, высадка морского десанта, подобная вторжению в Нормандию в декабре 1944 года, была бы бессмысленной. Тайвань имеет хранилище, рассчитанным на 11 дней потребления природного газа. Китайская блокада заставит Тайвань капитулировать в кратчайшие сроки.

Пентагон знает об этом и не настолько глуп, чтобы ввязываться в бой. Тем не менее, американские командиры говорят так, как будто китайские солдаты вот-вот выйдут на тайваньские пляжи. В марте 2021 года командующий Тихоокеанским флотом адмирал Филип Дэвидсон предупредил, что Китай может вторгнуться на Тайвань к 2027 году. Начальник военно-морских операций Майкл Гилдей заявил, что "не исключает" попытки китайского вторжения уже в 2023 году.

Неужели? Зачем Китаю рисковать военными действиями в Тайваньском проливе? На данный момент Китай получает от острова все, что хочет. Объем тайваньских инвестиций на материк составляет 4 миллиарда долларов в год и продолжает расти. Тайваньские инженеры строят китайские заводы по производству микросхем.

Если не принимать во внимание риск обмена ядерными ударами, как это убедительно показано в триллере "2034" адмирала Джеймса Ставридиса, то наименьшим последствием любой кинетической конфронтации будет глобальный экономический спад из-за торговых ограничений.

Китай имеет преимущество на своем домашнем театре военных действий, и оно растет. Он может расправиться с Тайванем, когда захочет.

"Обычные вооруженные силы НОАК являются крупнейшими в мире наземными ракетными силами, имеющими более 2200 баллистических и крылатых ракет с обычным вооружением и достаточное количество противокорабельных ракет, чтобы атаковать каждый американский надводный боевой корабль в Южно-Китайском море с огневой мощью, достаточной для преодоления противоракетной обороны каждого корабля", - писал в 2021 году в одном из журналов армии США майор Кристофер Дж.

"Ракетные войска наземного базирования дополняют возможности ВМС НОАК и НОАК по нанесению высокоточных ударов с воздуха и моря", - говорится в докладе Пентагона о "военных событиях и событиях в области безопасности в Китайской Народной Республике" от 29 ноября 2022 года.

НОАК продолжает наращивать свой арсенал МБР DF-26, предназначенных для быстрой замены обычных и ядерных боеголовок. Они также способны наносить высокоточные наземные и противокорабельные удары в западной части Тихого океана, Индийском океане и Южно-Китайском море с территории материкового Китая. И это без учета китайских гиперзвуковых ракет, от которых нет защиты: гиперзвуковые ракеты летят так же быстро, как и противоракеты, которые должны их перехватывать.

"Китай испытал и развернул новую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, вероятно, способна обойти американскую оборону, говорится в одном из недавно просочившихся сверхсекретных документов. Теперь общественность может увидеть то, что уже известно американскому разведывательному сообществу: Китай быстро наращивает свой потенциал, чтобы нанести удар за тысячи миль от своих берегов и не допустить вмешательства США", - писал Джош Рогин в апреле 2022 года в газете Washington Post.

Только одно обстоятельство может побудить Китай предпринять военные действия против Тайваня, и это попытки острова обрести суверенитет. В августе 2022 года, во время визита тогдашнего спикера Палаты представителей Пелоси, Китай установил фактическую двухдневную блокаду Тайваня. По китайским расчетам, спикер палаты представителей является вторым лицом после президента, и визит Пелоси повысил перспективу дипломатического признания Тайваня.

До тех пор, пока Китаю удается поддерживать дипломатическую фикцию, что Тайвань - это отторгнутая провинция, принадлежащая Китаю, он будет избегать применения силы. Но Пекин воспримет американскую поддержку независимого Тайваня как попытку развалить Китай, как это делали империалистические державы в XIX и начале XX века, и ответит на это всеми имеющимися в его распоряжении силами.

Если не хотим войны, то все, что нужно сделать, - это сохранить статус-кво Тайваня.

В печальном подражании великим державам прошлого США инвестировали средства не в те виды вооружений для войны, которая больше не будет вестись. Перед Второй мировой войной львиную долю военного бюджета всех воюющих сторон составляли линкоры, и, как отмечает Виктор Дэвис Хэнсон в книге "Вторая мировая война", Германия и Япония совершили ошибку, построив линкоры, а не авианосцы, и это, вероятно, стоило им победы. После того как в декабре 1941 г. японские бомбардировщики потопили четыре американских линкора в Перл-Харборе и два британских капитальных корабля у Сингапура, ни один флот больше никогда не заказывал линкоры. Авианосец правил морями в течение полувека. Теперь ракеты сделали авианосец устаревшим.

При Рейгане федеральный бюджет на разработки (создание прототипов вооружений) составлял 0,75% ВВП, в то время как сегодня он составляет всего 0,25%. Если мы хотим восстановить технологическое превосходство американских вооруженных сил, нам необходимо мобилизовать национальные ресурсы и финансировать НИОКР в масштабах Рейгана. Это требует радикальной смены оборонных приоритетов - от вечных войн к высокотехнологичному оружию. Это правильное решение, но в лучшем случае на него уйдут годы.

Ситуация на Тайване - последние новости

На фоне полномасштбаного вторжения России в Украину появились опасения, что Китай пойдет на такой же сценарий в отношении Тайваня. Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что если Вашингтон не смогут на нужном уровне поддержать Украину в войне против России, то это будет сигналом для Китая, что он может захватить Тайвань.

В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что никакая сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая.

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