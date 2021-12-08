Президент России утверждал, что внешняя политика его страны "миролюбивая".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос о том, собирается ли РФ нападать на Украину, является "провокационным".

Российский лидер утверждал, что его страна "проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе", пишет "РИА Новости".

"Это вопрос (насчет того, собирается ли Москва нападать на Киев – Ред.) провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность... И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника – президента США господина Байдена (Джо Байден – Ред.)", – заявил глава РФ.

Читайте такжеРиск вторжения РФ в Украину: в США рассказали о рычаге влияния на ПутинаНапомним, Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря два часа говорили с помощью закрытого канала видеосвязи.

В Белом доме сообщили, что во время разговора президент США, в частности, предупредил российского коллегу о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на украинской границе.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и поддержала боевиков, которые захватили часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.

В октябре 2021-го американское издание The Washington Post выпустило статью, в которой говорилось, что РФ увеличила численность своих войск возле границы Украины.

Позже председатель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что российская сторона перебросила к границе нашей страны свыше 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

После этого министр обороны украинского государства Алексей Резников заявил, что не верит в масштабное вторжение России в Украину.

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Автор: Екатерина Присяжнюк