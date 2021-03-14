Президент США Джо Байден выбрал жесткую линию политики в отношении России.

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России.

Читайте такжеВ России заявили, что не отдадут Украине оккупированный КрымОб этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции, сообщает "Голос Америки".

"Он (президент США Джо Байден - УНИАН) выбрал жесткую линию политики в отношении России, которая включает сотрудничество с европейцами о наказании за отравления Алексея Навального, и подготовку дополнительных ответов на другие вредные действия, которые осуществила Россия", - сказал Салливан.

Что этому предшествовало

2 марта вступило в силу решение ЕС о введении санкций в связи с делом Навального против руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Также 2 марта США ввели санкции против 8 должностных лиц и трех российских учреждений в связи с отравлением и заключением Навального.

Санкции введены против Бастрыкина, Калашникова и Краснова, а также директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, замминистра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Решением предусмотрено блокирование всего имущества и имущественных интересов этих лиц, находящихся в распоряжении американских граждан. Гражданам США запрещается осуществлять любые операции с российскими должностными лицами, которые попали под санкции. Иностранцы, которые будут способствовать осуществлению крупных операций от имени санкционных лиц, также рискуют попасть под санкции.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против трех юридических лиц: 27-го научного центра Министерства обороны РФ, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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Автор: Игорь Орел