Визит начался с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

В субботу, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил неожиданный визит в Киев. Как пишет CBC, поездка Трюдо в Украину планировалась в условиях строгой секретности.

Визит начался с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря. Отмечается, что премьер-министр находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд.

CBC отмечает, что визит происходит на фоне ликвидации последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, украинского контрнаступления и растущих потребностей Украины в оружии для обороны.

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Пока ни канадская, ни украинская сторона не подтвердили визит Трюдо в Украину и не объявляла о его планах. В Сети появляются фото с Трюдо у Стены памяти.

Прошлый визит канадского премьера в Украину состоялся в мае 2022 года. Тогда Трюдо посетил Ирпень, возобновил работу посольства Канады в Украине и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощь Канады Украине

С первых дней полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Канада предоставляет Киеву финансовую, гуманитарную и военную помощь. Объем помощи к концу апреля уже превысил 5 миллиардов долларов США. 21 апреля власти Канады объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов ($28,9 млн).

Кроме этого, Канада передала Украине конфискованное российское имущество. В частности, самолет Ан-124 "Руслан".

Также в этом году Канада присоединились к танковой коалиции и объявила о предоставлении Украине четырех (а впоследствии - 8) немецких танков Leopard. В мае Канада присоединилась к обучению украинских пилотов на современных самолетах.

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