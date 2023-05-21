Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы противовоздушной обороны дополняются современными самолетами в воздухе, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал предоставление Украине современных истребителей "историческим моментом" для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления на сессии саммита стран "Большой семерки" и Украины, говоря об оборонной безопасности нашей страны.

Зеленский поблагодарил лидеров за помощь в предоставлении систем противовоздушной обороны, подчеркнув, что благодаря этому спасены от российских ракет уже тысячи жизней украинцев.

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"Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях. Когда наши пилоты будут знать F-16, и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - сказал Зеленский.

Предоставление Украине F-16 - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский прибыл в Японию, где проходит саммит "Большой семерки". Он провел ряд встреч и переговоров с лидерами G7. Обсуждались вопросы военной поддержки Украины, в частности, речь шла и о современных истребителях. И вчера во второй половине дня оборонное ведомство Украины анонсировало, что самолеты F-16 появятся в небе Украины уже этой осенью.

Еще 15 мая президент Украины во время совместного с премьер-министром Великой Британии Риши Сунаком брифинга анонсировал "важные решения" по самолетной коалиции в ближайшее время. В свою очередь, Сунак сказал, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку.

Сейчас в "коалицию истребителей" вошли США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия и Португалия.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что когда партнеры предоставят Украине истребители F-16, наша страна одержит победу в развязанной Россией войне. Эти самолеты станут на боевое дежурство в разных регионах.

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