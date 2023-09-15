Эксперт рассказал, когда российский диктатор последний раз появлялся на публике.

Политический аналитик Валерий Соловей уверен, что реальный лидер РФ Владимир Путин не сможет принять участие в президентских выборах, которые в России запланированы на март 2024 года.

По его словам, Путин тяжело болен, практически не показывается на публике, и, как утверждает эксперт, у Путина есть двойник, который вместо диктатора посещает различные мероприятия и даже произносит там речи.

По мнению Соловья, состояние здоровья (тяжелое онкологическое заболевание) не позволяет Путину вести активную публичную работу, поэтому с двойниками он "вошел во вкус" и альтернативы нет.

"Последний раз он появился во время встречи с Эрдоганом (президентом Турции – УНИАН), но потом несколько суток отлеживался. У него и так биологический резерв минимальный, он исчисляется, без преувеличения, уже не месяцами. И каждое усилие у него отнимает часы, дни драгоценной жизни", - рассказал Соловей.

По мнению эксперта, Эрдоган прибыл на встречу с российским диктатором в Сочи, так как знал, что тот собирается отправить к нему двойника. Президент Турции не захотел общаться с дублером лидера государства-агрессора и поэтому решил сам нанести визит.

При этом, как поясняет Соловей, двойник главы РФ необходим Кремлю, так как там должны "что-то планировать".

"Когда вождь откинется, а они именно так это характеризуют, двойник некоторое время будет находиться во власти. И он им критически нужен для того, чтобы обеспечить преемственность", - отмечает аналитик.

Соловей отмечает - как будет выглядеть эта преемственность, пока неизвестно. Пока только есть понимание того, что на какое-то время двойник может заменить реального президента. Но продлится это недолго, так как между различными кремлевскими кланами имеются очень сильные противоречия, в том числе, по поводу того, "а дальше, с кем".

По мнению Соловья, кремлевские группировки на какое-то время могут договориться, но ненадолго, в том числе, потому что длительное время скрывать факт смерти Путина, вряд ли, удастся.

"Потому что в РФ есть очень влиятельные силы, заинтересованные в том, чтобы предать все это гласности. Более того, предать гласности с доказательствами… То есть, силы, которые заинтересованы в сносе самой системы. Не в продлении жизни, не в модификации системы, а именно в сносе системы, которая выстраивалась последние 20 лет. И эти люди настроены крайне решительно и обладают значительными возможностями", - утверждает аналитик.

Также, по его словам, российским элитам нужно будет определяться с выборами, в частности, с тем, кто будет баллотироваться.

"Могу сказать, что идет подготовка к выборам, о чем постоянно говорят, выделены бюджеты, формируются штабы, но никто не знает, кто будет баллотироваться... Но настоящий Путин в выборах участвовать не может", - уверен эксперт.

По его данным, ранее была проведена комплексная экспертиза (антропологическая и фоноскопическая), в которой приняли участие пятеро специалистов. Они пришли к выводу: на исследуемых материалах фигурируют три разных "Путина". Соловей уверен, что о происходящем знают, в частности, в США, но делать какие-либо заявления об этом не станут.

"Причина – та же, по которой они не спешат передавать Украине оружие. Они хотят сохранить стабильность в РФ, не хотят, чтобы там был кризис, который чреват использованием ядерного оружия или просто распадом России и выходом ядерного оружия из-под контроля. Они этого очень бояться", - акцентирует аналитик.

При этом, как утверждает Соловей, Китай, исходя из собственных интересов, готов иметь дело с двойником Путина, аналогично – лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, для которого главное - получить ракетные технологии и пр.

Ранее сообщалось, что настоящий президент РФ Владимир Путин не был на встрече с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко - в российском Санкт-Петербурге мероприятие посетил двойник.

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