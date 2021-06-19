19 июня журналисты зафиксировали, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь пришла в Офис президента.

В Офисе президента сегодня, 19 июня, состоялась встреча с участием старшего боевого медика Яны Дугарь, обвиняемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

“Если убрать конспирологию и сенсации. Сегодня в Офисе президента прошла встреча с участием Яны Дугарь на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины”, - заявил он.

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Подоляк напомнил, что этот совет был создан президентом Украины Владимиром Зеленским по предложению руководителя Офиса президента Андрея Ермака в марте этого года для отстаивания прав людей, которые защищали наше государство. Возглавляет его Алена Вербицкая. На рассмотрении Совета находятся уже более 300 дел.

В Офисе президента отметили, что во встрече с Дугарь и ее адвокатами принимали участие Алена Вербицкая, заместители руководителя Офиса президента Андрей Смирнов, Константин Машовец и советник руководителя Офиса президента Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился глава Офиса президента Андрей Ермак - на короткий промежуток времени перед другим совещанием.

“В этой ситуации, как и во многих похожих ситуациях, государственную власть волнует лишь одно – это вопрос справедливости. Учитывая состояние судебной системы в Украине требуют особого внимания процессы, в которых фигурируют ветераны войны на востоке Украины. Например, не всегда в делах, затрагивающих их интересы, они имеют надлежащее представительство в судах. Поэтому логично, что государство может анализировать соответствующие дела для того, чтобы определить: соблюден ли принцип справедливости. В том числе и об этом на сегодняшней встрече говорил Андрей Ермак”, - сообщил Подоляк.

По его словам, в отличие от прежних времен сейчас Офис президента не вмешивается в судебные процессы, не использует так называемое "телефонное право".

“Но поскольку в обществе есть сомнения относительно того, как происходят определенные процессы, которые выдвигаются обвинения, на площадке Консультативного совета в Офисе президента может осуществляться соответствующая коммуникация и анализ существующих процессов, которые вызывают резонанс. В частности для нас является принципиальным – чтобы была установлена и представлена обществу полная правда в деле об убийстве Павла Шеремета. Именно для этого и применяются имеющиеся цивилизованные инструменты без всякого вмешательства в соответствующий судебный процесс”. - резюмировал Подоляк.

Как известно, сегодня, 19 июня журналисты зафиксировали, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь пришла в Офис президента. На вопросы журналистов Дугарь не ответила.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, Зеленского на пресс-конференции спросили, если в конце концов Антоненко, Кузьменко и Дугарь признают невиновными в соучастии убийства журналиста Павла Шеремета, будет ли наказан Аваков отставкой.

На что он ответил: ”Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но скажу вам откровенно, я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то что они находились за решеткой - мне не все равно. Доказательств 100% еще нет того, что они невиновны или виновны”, - заявил Зеленский.

При этом глава государства сказал, что общается в смс-режиме с одной из обвиняемых по делу Яной Дугарь.

Также глава государства позвал к себе отдельных журналистов, чтобы приватно продемонстрировать смс-переписку из Дугарь.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполіції заявили, что в причастности к убийству подозревают Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Константин Гончаров