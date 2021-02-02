Антоненко оставили под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - продлены возложенные на нее обязанности.

Шевченковский райсуд Киева продолжил меры пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, Антоненко продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, а Кузьменко - круглосуточный домашний арест до 2 апреля.

Также суд продлил возложенные на Дугарь обязанности до 2 апреля - она обязана сообщать суду об изменении места жительства или работы и являться по первому вызову к следователю, прокурору или в суд.

Люди, которые пришли поддержать фигурантов дела и находились под зданием суда, встретили соответствующее решение криками "Позор!".

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Убийство Павла Шеремета: что известно

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Впоследствии Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи