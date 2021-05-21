Накануне президент во время пресс-конференции показал часть переписки с Дугарь журналисту.

Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь прокомментировала информацию о переписке с президентом Владимиром Зеленским. Накануне на пресс-конференции глава государства сам сообщил, что переписывается с Дугарь и даже показал часть переписки журналисту.

На своей странице в Facebook она подтвердила, что имеет прямой диалог с Зеленским.

"В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Переписка между двумя и более людьми - нормально", - утверждает она.

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Дугарь уверяет, что ей было важно донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит с ней, а также двумя другими фигурантами дела - Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!",- резюмировала она.

Дело об убийстве Шеремета: справка УНИАН

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Юрий Годован