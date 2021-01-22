Нардеп Куницкий обвинил нынешнее руководство в бездействии и неспособности защитить избирателей

Народный депутат Александр Куницкий («Слуга народа») предложил ввести в президиум одноимённой парламентской фракции своего коллегу Александра Дубинского, а также обвинил нынешнее руководство в бездействии и неспособности защитить избирателей.

Об этом Куницкий написал на своей странице в Фейсбуке.

«После того, как узнал о провокации против Дубинского перед американским посольством и после просмотра пресс-конференции Дубинского и его адвоката, не могу прийти в себя. В борьбе с нашим коллегой его оппоненты давно перешли все красные линии. Считаю, что это вопрос нужно обсуждать на фракции»,– считает нардеп.

«Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами. А фракция подставляется и тихо стонет, когда они нагло шантажируют нашего Президента? Это они, так называемые активисты, грубо вмешивались и вмешиваются в избирательный процесс в Украине. А мы молчим и воспринимаем все эти бесчинства как должное»,– заявил Куницкий.

Он подчеркнул, что отсутствие реакции от фракции воспринимает как неспособность защищать интересы избирателей и отстаивать те позиции, которые они делегировали защищать в украинском парламенте.

«В таких условиях не только настаиваю на немедленном рассмотрении заявления моего коллеги Александра Дубинского, но и считаю, что необходимо усилить им руководство фракции. Бойцовские качества Александра Дубинского - это как раз то, что больше всего сейчас необходимо нашей политической силе. Наши оппоненты стараются нападать на тех, кто может повести за собой своих коллег и формировать правильную повестку дня для законодательного органа в этот непростой исторический период. А мы должны дать этому адекватный ответ», – резюмирует политик.

Напомним, оппоненты Александра Дубинского развернули против него политическую кампанию, в том числе организовав возле посольства США псевдомитинг якобы в его поддержку.

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Автор: УНИАН