Дубинский запустил проект по планированию "пятилеток" в громадах Киевщины

План каждой ОТГ должен быть написан с учетом наказов от представителей громад.

В четырех объединенных территориальных громадах (ОТГ) в Киевской области началась работа над созданием пятилетних планов развития.

По словам председателя Киевской областной организации «Слуга народа» Александра Дубинского, все потенциальные кандидаты на глав ОТГ от «Слуги народа» должны до начала сентября совместно с громадами наработать и публично согласовать эти планы.

Он пояснил, что это новый подход к созданию проекта развития громады: план должен быть написан кандидатом с учетом пожеланий и наказов от представителей ОТГ: «Власть должна отчитываться перед громадой именно на основании выполнения этих планов».

7 июля Александр Дубинский встретился с представителями Гребенковской ОТГ и представил возможного будущего кандидата от «Слуги народа» на должность председателя ОТГ – председателя поселкового совета Гребенок Наталью Збаращенко.

9 июля Дубинский провел две таких встречи – в Вишневой и Козинской ОТГ. В Вишневой ОТГ он представил потенциального кандидата на ее голову, действующего мэра города Вишневое Илью Дикова. В Козинской ОТГ вероятным кандидатом на председателя является председатель поселкового совета Козина Валерий Гартик.

10 июля нардеп во время встречи с представителями Бучанской ОТГ представил потенциального кандидата на ее голову – действующего мэра Бучи Анатолия Федорука.

Все потенциальные кандидаты от «Слуги народа» на глав Гребенковской, Вишневой, Козинской и Бучанской ОТГ должны до конца августа закончить совместно с громадами работу над планами и в сентябре провести публичные обсуждения.

Сейчас все желающие уже заполнили приказы, в которых изложили видение развития своих громад. Также предложения и пожелания собирают потенциальные кандидаты на глав громад и предвыборные штабы «Слуги народа».

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