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Дубинский запустил проект по планированию "пятилеток" в громадах Киевщины

18:26, 13 июля 2020
Политика
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Александр Дубинский / фото УНИАН

По словам председателя Киевской областной организации «Слуга народа» Александра Дубинского, все потенциальные кандидаты на глав ОТГ от «Слуги народа» должны до начала сентября совместно с громадами наработать и публично согласовать эти планы.

Он пояснил, что это новый подход к созданию проекта развития громады: план должен быть написан кандидатом с учетом пожеланий и наказов от представителей ОТГ: «Власть должна отчитываться перед громадой именно на основании выполнения этих планов».

7 июля Александр Дубинский встретился с представителями Гребенковской ОТГ и представил возможного будущего кандидата от «Слуги народа» на должность председателя ОТГ – председателя поселкового совета Гребенок Наталью Збаращенко.

9 июля Дубинский провел две таких встречи – в Вишневой и Козинской ОТГ. В Вишневой ОТГ он представил потенциального кандидата на ее голову, действующего мэра города Вишневое Илью Дикова. В Козинской ОТГ вероятным кандидатом на председателя является председатель поселкового совета Козина Валерий Гартик.

10 июля нардеп во время встречи с представителями Бучанской ОТГ представил потенциального кандидата на ее голову – действующего мэра Бучи Анатолия Федорука.

Все потенциальные кандидаты от «Слуги народа» на глав Гребенковской, Вишневой, Козинской и Бучанской ОТГ должны до конца августа закончить совместно с громадами работу над планами и в сентябре провести публичные обсуждения.

Сейчас все желающие уже заполнили приказы, в которых изложили видение развития своих громад. Также предложения и пожелания собирают потенциальные кандидаты на глав громад и предвыборные штабы «Слуги народа».

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