Дубинский об отставке Смолия: "Мы сделали первый шаг к отказу от внешнего управления"

Александр Дубинский убежден, что следующим уволенным чиновником должен стать директор НАБУ Артем Сытник.

Отставка главы НБУ Якова Смолия не приведет ни к каким катастрофическим последствиям, а Украина сделала важный шаг к фактической независимости. Такое мнение на своем Ютуб-канале озвучил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Яков Смолий и иже с ними убил украинскую банковскую систему. У людей просто нет денег, чтобы покупать валюту. У предприятий нет ресурсов из-за карантина и падения покупательной способности, чтобы покупать валюту. У импортеров нет денег, чтобы покупать валюту. Простите за сравнение, но в мертвой экономике температура стабильная и около ноля», - считает Дубинский.

Он приветствовал это решение, которое, по мнению нардепа, Смолий принял под влиянием президента.

«Мы сделали первый шаг к отказу от внешнего управления. Потому что Национальный банк Украины и Смолий вместе со своими замами – один из ключевых элементов этого управления. Ведь именно НБУ контролирует эмиссию, инфляцию, валютные резервы», - объяснил нардеп.

Александр Дубинский убежден, что следующим уволенным чиновником должен стать директор НАБУ Артем Сытник.

«Сытник является агентом иностранных спецслужб на территории Украины, и он должен быть уволен. И вот тогда можно говорить о сворачивании проекта «соросята» в Украине», - рассказал политик.

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