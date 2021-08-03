Чаусу вручили ходатайство о мере пресечения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего судью Николая Чауса. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Чаусу вручили ходатайство о мере пресечения, решение по этому вопросу 4 августа должен принять ВАКС. До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Анастасия Горбачева