Цель визита - переговоры о дальнейшей поддержке Украины.

В Киев прибыли руководители министерств иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Целью их визита являются переговоры о дальнейшей поддержке Украины, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что он с коллегами прибыли сегодня в Киев в знак полной солидарности с Украиной. "Несмотря на бомбовые дожди и варварскую жестокость России Украина победит", - напсав он.

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Как позже сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, основными темами встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора.

"В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также уделили энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", - рассказал он.

Новые санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, жесткие санкции против России цивилизованные государства мира начали вводить после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний на это время, восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

22 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз не медлить с разработкой и внедрением девятого санкционного пакета против России и, в частности уделить в нем особое внимание санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ. Также Украина настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода "Дружба", запрете импорта сжиженного газа из России.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над введением девятого пакета санкций против России. Она также подчеркнула, что атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, являются военными преступлениями.

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