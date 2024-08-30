Туск заявил, что Украина не вступит в ЕС без согласия Польши, поэтому выяснение исторических вопросов прежде всего в интересах Киева.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно операции "Висла", которая уже вызвала шквал критики среди польских политиков. Как сообщает PAP, Туск заявил, что Украина не вступит в ЕС без согласия Польши, поэтому выяснение исторических вопросов прежде всего в интересах Киева.

Туск заявил, что "однозначно негативно" оценивает заявление Кулебы.

Отвечая на вопрос о словах вице-премьер-министра Владислава Косиняка-Камыша, который ранее заявил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии, Туск сказал, что он был прав, но в то же время "не открыл Америку".

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"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов". - отметил он.

Глава польского правительства анонсировал, что будет "все четче и четче" объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года, что урегулирование польско-украинских отношений - винтересах Киева.

"Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, касающихся политической и исторической культуры". - подчеркнул он.

Скандал в Польше из-за заявления Кулебы - что известно

Во время конференции в Польше Кулебу спросили, когда Польша сможет эксгумировать погибших во время событий 1943-45 годов на Волыни. В ответ глава украинского МИД заговорил об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев из Польши и назвал земли, на которых проводилась операция, украинскими территориями.

Заявление Кулебы вызвало волну возмущения среди польских политиков. Так, мэр Хелма назвал это "подлостью", а депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.

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