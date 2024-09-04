Кулеба сам написал заявление об отставке.

Верховная Рада сегодня не голосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что, вероятно, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому вопрос отложили.

"На Кулебе что-то пошло не так.... Остановили рассмотрение и объявили перерыв.... Против выступили "слуги" (речь идет о нардепах из фракции "Слуга народа" - УНИАН), которые понимали что он провалится", - написал Железняк.

Он отметил, что таким образом, Кулеба пока остается на посту министра иностранных дел.

Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети сообщил, что в парламент поступило заявление от министра иностранных дел Кулебы об отставке. Заявление датировано 4 сентября 2024 года. Спикер парламента добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Среди кандидатов на должность руководителя МИД - первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Кандидатуру руководителя МИДа должна предлагать не парламентская коалиция, а, в соответствии с законодательством, президент Украины.

Скандал с Польшей из-за Кулебы

Недавно возник скандал с Польшей из-за высказываний Кулебы относительно "акции Висла", в частности, что события происходили на тогдашних "украинских территориях". Польские политики чрезвычайно остро отреагировали на слова украинского министра.

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