Зеленский проводит самые большие кадровые изменения в Кабмине за время войны, - FT

Президент сказал, что перестановка является частью попытки "придать новых сил" украинской институции.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит самые крупные кадровые изменения в правительстве во времена большой войны.

Как пишет Financial Times, кардинальные изменения возмутили некоторых критиков Зеленского, которые выразили обеспокоенность тем, что перестановка была способом для президента еще больше укрепить власть путем назначения лояльных людей.

Попытка "придать новых сил" правительству

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был самым заметным среди серии отставок в среду, среди которых также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

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Зеленский сказал, что перестановка является частью попытки "придать новых сил" украинской институции, но предоставил скупые подробности о том, почему, в частности, он попросил отставки Кулебы и полдесятка других высокопоставленных членов Кабинета министров.

По Киеву месяцами ходили слухи о возможной отставке Кулебы, чье общение с западными союзниками Украины часто считалось слишком независимым для Зеленского.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в украинском правительстве было внесено много кадровых изменений, в том числе заменены министр обороны, главнокомандующий Вооруженными силами, а также руководители внешней и внутренней разведки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram, что более половины нынешнего правительства Украины будет перемещено или заменено в ближайшие дни.

"Как и было обещано, на этой неделе можно ожидать серьезной перезагрузки правительства", - сообщил он поздно во вторник, назвав среду "днем увольнения".

Перестановки происходят в решающий момент войны, когда Киев пытается сдержать эскалацию наступления Москвы на востоке Украины, в то же время спеша укрепить контроль над примерно 1000 квадратными километрами территории, которую он захватил в Курской области России.

"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - для всех нас", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении во вторник.

Он сказал, что в его офисе, вероятно, произойдут дополнительные изменения, и что "некоторые сферы нашей внешней и внутренней политики будут иметь несколько иной акцент".

Киев пытался повернуть войну в свою пользу своим дерзким вторжением в Россию в прошлом месяце и укрепить свою позицию перед любыми возможными мирными переговорами. Эти шаги произошли после нескольких тяжелых месяцев, в течение которых Украина потеряла позиции на поле боя в Донецкой области и пострадала от постоянных отключений электроэнергии по всей стране из-за авиаударов России по энергетической инфраструктуре.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки не повлияют на перспективы возобновления переговоров с Киевом.

"Нет, это не повлияет. Вы видите отношение к перспективам переговорного процесса. Особенно в последние дни можно увидеть, насколько напряженная ситуация. Но, конечно, мы внимательно следим за развитием событий", - заявил Песков в среду.

Собеседник из политических кругов Киева сказал, что Зеленский продолжает укреплять власть. Но другие политические обозреватели отметили, что Зеленский просто "любит перемены" и новые лица.

"Время для новых вызовов"

Директор киевского Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что капитальные кадровые перестановки в правительстве якобы призваны придать новый импульс работе исполнительной власти".

Фесенко отметил, что ранее Зеленский рассматривал возможность отправить в отставку все правительство, начиная с премьер-министра Дениса Шмыгаля. Но из-за ограничений военного положения, которое действует с февраля 2022 года, президент не смог этого сделать.

"Поэтому нашли другой компромиссный вариант", - сказал он, имея в виду отставку других министров.

Изменения частично направлены на то, чтобы украинское правительство, которое сейчас имеет пять исполняющих обязанности министров, стало полноценным руководящим органом. И.о. министров не могут голосовать в кабинете.

Некоторые из министров, которые подали в отставку, вероятно, останутся в правительстве, но возьмут на себя новые роли или расширят должности, сообщили Financial Times несколько чиновников, которые ушли в отставку.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, была среди тех, кто подал во вторник вечером в отставку.

Стефанишина, которая руководила стремлением Украины к вступлению в ЕС, выразила надежду, что она получит расширенный мандат во время перестановки, вероятно в Минюсте.

"Но все может измениться на этом пути, как всегда в политике. Особенно в Украине", - сказала она.

Камышин, бывший министр стратегической промышленности стал инициатором возрождения отечественного производства оружия. В среду на платформе X Камышин заявил, что останется в команде Зеленского. Он добавил: "Пришло время для новых вызовов".

Среди своих достижений он назвал партнерство с западными производителями оружия, включая Rheinmetall и Northrop Grumman.

"Я пытаюсь понять, почему их нужно увольнять. Но гражданам никто ничего объяснять не собирается", - заявил исполнительный директор киевского Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Кадровые изменения в правительстве - что известно

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 3 сентября отметил, что несколько членов Кабинета министров Украины подали заявление об отставке и среди них Малюська.

Сам Малюська в Facebook написал, что теперь он действительно уходит в отставку, в отличие "от предыдущих 100 500", о которых говорилось ранее. Отметил, что должен успеть "сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты", поэтому пространный пост напишет позже. Впоследствии Рада проголосовала за его увольнение.

Ранее Рада также уволила Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В то же время, по информации от народных депутатов, Стефанишина может после увольнения уже завтра вернуться в правительство на объединенную должность министра юстиции и вице-премьер-министра.

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