Он занимает эту должность с марта 2020 года.

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу планируют отправить в отставку. Сейчас ему ищут замену.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на собеседников в команде президента Владимира Зеленского. По их данным, наиболее вероятной является кандидатура первого заместителя главы министерства Андрея Сибиги.

Также источники издания сообщили, что в правительстве могут пройти новые увольнения. Отмечается, что изменения не коснутся украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля - он останется на своей должности.

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Перестановки в правительстве

Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что уже на этой неделе состоится "большая перезагрузка правительства", которая коснется более 50% штатной численности Кабмина.

Вечером стало известно, что Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение приняли из-за позиции партнеров и откровенной коррупции.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что уходит в отставку.

Также увольняется вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По данным СМИ, она может занять должность министра юстиции.

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