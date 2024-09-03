Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу планируют отправить в отставку. Сейчас ему ищут замену.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на собеседников в команде президента Владимира Зеленского. По их данным, наиболее вероятной является кандидатура первого заместителя главы министерства Андрея Сибиги.
Также источники издания сообщили, что в правительстве могут пройти новые увольнения. Отмечается, что изменения не коснутся украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля - он останется на своей должности.
Перестановки в правительстве
Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что уже на этой неделе состоится "большая перезагрузка правительства", которая коснется более 50% штатной численности Кабмина.
Вечером стало известно, что Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение приняли из-за позиции партнеров и откровенной коррупции.
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что уходит в отставку.
Также увольняется вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По данным СМИ, она может занять должность министра юстиции.